Украина

Главный тренер Зари Виктор Скрипник рассказал о трансферах и молодых игроках команды.

Заря вышла из отпуска и уже провела первую тренировку перед длительной подготовкой ко второй части сезона.

"Футбольным людям после отпуска всегда хочется адреналина и новых эмоций. Хочется снова вернуться к футболу, к этой футбольной атмосфере. Есть радость от того, что начинается новый этап. Сборы – это период, когда нужно поднапрячься, ведь предстоит серьёзная работа. Не всегда приятны тренировки, но это футбольная жизнь и без этого никуда. Надеюсь, ребята это понимают", — приводит слова Скрипника официальный сайт Зари.

На первый сбор команды прибыли несколько молодых исполнителей.

"Мы не можем не обращать внимание на наш резерв. Это будущее нашей команды. Мы следим за ребятами. Радует, что у нас есть такая молодёжь. Хотим с ними познакомиться поближе".

К команде уже присоединились два потенциальных новичка, но их будет еще больше.

"Всегда выбор очень велик и отбор лучших – работа непростая. Действительно кропотливо мы отсмотрели целый ряд игроков, и, надеемся, выбор сделали правильный. Все равно все зависит от футболистов. Мы их пригласили, а их задача – себя развить и показать. Доказать, что смогут составить конкуренцию. Надеемся, они нам помогут и выполнят те задачи, которые мы ставим", — добавил тренер.

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