Украина

В Турции для начала черниговская команда проведет четыре матча.

Официальный сайт черниговской Десны опубликовал список соперников на спарринги во время первого тренировочного сбора в Турции.

На нем Десна проведет четыре поединка, а соперниками станут Нефтчи (Азербайджан), Хартберг (Австрия), Сараево (Босния и Герцеговина) и Слован (Чехия).

Перед вылетом в Турцию Десна также сыграет товарищеский матч в Белоруси.

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