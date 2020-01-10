Первая команда черниговской Десны начала подготовку ко второй части сезона.
фото ФК Десна
10 января 2020, 20:32
Официальный сайт Десны сообщил, что команда собралась в Чернигове после отпуска, чтобы начать подготовку ко второй части сезона.
К команде присоединились и зимние новички — Филипп Будковский и Леван Арвеладзе, которые перешли из Зари.
В Чернигове команда проведет несколько дней и, после прохождения медицинского осмотра, 17 января отправится в Беларусь на товарищеский матч с ФК Спутник (Речица).
В ночь с 21 на 22 января команда отправится на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию, где запланировано 4 товарищеских матча.