Украина

Football.ua подводит итоги пяти лет работы украинского специалиста в Азербайджане и Казахстане.

Вчера один из самых ярких специалистов чемпионата Украины начала 10-х годов Роман Григорчук покинул Астану. Неизвестно, как сложится его дальнейшая карьера, но пока мы вспоминаем о главных вехах карьеры тренера на Востоке.

Габала

Представители азербайджанского клуба давно следили за Романом Григорчуком и выходили на связь с украинским специалистом ещё летом 2014 года. Однако, Григорчук довёл Черноморец до конца года и лишь когда ситуация в одесском клубе стала совсем плачевной, стороны, по обоюдному согласию, решили прекратить сотрудничество. А уже через два дня Габала официально объявила о назначении Григорчука. Вместе с главным тренером в Азербайджан из Одессы переехал и весь его тренерский штаб, а позже – и часть футболистов. Уже в январе 2015-го игроками Габалы стали Алексей Гай, Михаил Сиваков, Руслан Фомин и Дмитрий Безотосный. Спустя полгода к ним присоединились Виталий Вернидуб из Зари и Алексей Антонов из казахского Актобе.

Начало работы в Азербайджане вышло весьма непростым – в феврале Габала потерпела четыре поражения подряд, а нетерпеливые азербайджанские СМИ стали писать гневные тирады о "потраченных впустую миллионах", которые клуб отдал на украинского тренера и экс-игроков Черноморца. К началу марта Габала занимала пятое место (из девяти) в чемпионате, отставая от лидера, Карабаха, на 18 очков и на 11 очков от Нефтчи, занимающего третье место. Тем удивительнее было наблюдать за весенним финишным спрутом подопечных Григорчука, который позволил Габале обогнать Нефтчи и завоевать бронзовые медали чемпионата Азербайджана – лишь вторые в истории клуба.

Но главный вызов был впереди – еврокубки. До Григорчука Габала лишь раз в своей недолгой истории выступала в еврокубках – в сезоне 14/15 клуб вылетел из первого же квалификационного раунда ЛЕ. Потому даже прохождение первого раунда было бы для Григорчука успехом. Реальной же задачей было прохождение в третий, а если повезёт – в четвёртый квалификационный раунд. Но Габале удалось сотворить настоящую сенсацию, поочерёдно пройдя тбилисское Динамо, сербский Чукарички и кипрский Аполлон. Уже само это достижение было для Габалы историческим, а после домашней победы над киприотами, Роман Григорчук, выполняя условие пари, пришёл на пресс-конференцию в кепке-"аэродроме" — трюк, который он в своё время проворачивал и в Черноморце.

В четвёртом квалификационном раунде подопечные Григорчука попали на именитый греческий Панатинаикос. Первый матч в Азербайджане, Габале удалось свести к нулевой ничьей, и перед поединком в Греции команда Григорчука, конечно, не была фаворитом. Сам тренер перед матчам полушутя сказал, что чтобы пройти греков, его команде потребуется 2-3 волшебные палочки. Настоящей волшебной палочкой Габалы в том матче стал бразильский хавбек Додо, открывший счёт уже в самом начале поединка. К концу тайма хозяева забили ответный мяч, однако на 60-ой минуте, после выверенной подачи Алексея Гая, Додо забил второй гол. Панатинаикос вновь сумел сравнять, но финальный штурм ни к чему не привёл – 2:2 и Габала вышла в групповой раунд ЛЕ, а Григорчук в первый же свой год в Азербайджане, сумел вписать своё имя в историю клуба.

В группе подопечным Григорчука попались ПАОК, Краснодар и, вишенка на торте – дортмундская Боруссия. Конечно, о выходе из группы не могло быть и речи, это был тот случай, когда само участие было сродни награде. И тем не менее даже столь именитым соперникам Габала давала бой – с ПАОК подопечные Григорчука дважды сыграли в нулевую ничью, а Краснодар дома смог вырвать победу у Габалы лишь на последних минутах встречи.

В чемпионате, Габала до конца первенства вела борьбу за серебренные медали, поскольку Карабах с самого старта вырвался на первую строчку с большим отрывом и был недосягаем. Однако и второго места занять не удалось – Габала на три очка отстала от Зире и лишь по разнице забитых-пропущенных опередила бакинский Интер, благодаря чему второй раз подряд завоевала бронзовые медали.

В следующем сезоне Габала в первом и втором квалификационных раундах ЛЕ без особых проблем одолела грузинский Самтредиа и венгерский МТК, а вот в третьем раунде команде Григорчука попался французский Лилль. Первый матч во Франции Габале удалось свести к выгодной гостевой ничьей – 1:1, а во втором матче азербайджанский клуб одержал минимальную победу, благодаря прекрасному дальнему удару Озобича. В третьем раунде Габала одолела Марибор и второй раз подряд попала в групповой раунд ЛЕ.

Увы, на этот раз, выступления в группе, где команду поджидали Сент-Этьен, Андерлехт и Майнц,сложились хуже. Габале не удалось набрать ни одного очка, хотя команда время от времени и показывала боевые матчи, как 2:3 с Майнцем дома и два минимальных поражения от Сент-Этьена.

Зато в чемпионате Габала впервые навязала реальную борьбу за чемпионство. Добрую треть первенства подопечные Григорчука занимали первую строчку в турнирной таблице, однако на длительной дистанции сильнее оказался Карабах, который в итоге и сумел защитить чемпионство, оторвавшись от Габалы на 10 очков. Впрочем, нельзя не сказать и о нефутбольных факторах – показательной в этом плане была очная встреча Карабаха и Габалы в ноябре 2016 года, когда подопечные Григорчука вели в счёте на протяжении всего матча, однако на 84-ой минуте судья назначил пенальти за попадание мяча в… лицо Виталию Вернидубу. После этого, арбитр не останавливал встречу до седьмой (!) добавленной минуты, пока Карабах не забил второй гол…

Тем не менее, Григорчук стал тренером, впервые завоевавшим с Габалой серебро чемпионата Азербайджана.

Следующий сезон получился ещё более двояким. В Лиге Европы, Габала, пройдя Ягеллонию во втором квалификационном раунде ЛЕ, попала на старых знакомых – Панатинаикос. Только на этот раз сотворить чудо не удалось – 1:2 дома и 0:1 на выезде. В клубе же начались финансовые проблемы, из-за которых состав серьёзно ослаб и говорить о дальнейшем прогрессе команды не приходилось. Тем не менее, Григорчуку удалось второй раз подряд завоевать с командой серебро чемпионата и второй раз подряд вывести Габалу в финал Кубка Азербайджана, где, увы, команда, вновь проиграла.

Успехи Григорчука с Габалой похожи на его триумф с Черноморцем. Тренеру не удалось завоевать с командой трофеев, однако, Григорчук вывел Габалу на принципиально новый уровень. Если к моменту его прихода в команду, серебро чемпионата или участие в группе ЛЕ были несбыточной мечтой, то в последнем его сезоне невыход в группу уже был разочарованием, а серебренные медали воспринимались как данность. И этот прогресс навсегда большими буквами вписал имя Романа Григорчука в историю Габалы.

Астана

По словам самого Григорчука, вариант с Астаной привлёк его возможностью реализовать давнюю мечту – поучаствовать в групповом раунде Лиги Чемпионов. До Григорчука Астана четырежды подряд становилась чемпионом Казахстана, потому и объективно задачей украинского тренера были, в первую очередь, новые вершины в еврокубках.

В Астане Григорчук начал здорово – уже после месяца работы в команде, украинский тренер был признан лучшим тренером июля в Казахстане. Однако, в третьем квалификационном раунде ЛЧ, Астана дважды уступила загребскому Динамо, после чего, Роман Григорчук, в связи с семейными обстоятельствами, приостановил работу с командой.

Украинский наставник вернулся в клуб лишь в январе 2019-го года, начав готовить команду к старту нового сезона (сезон в Казахстане проходит по системе "весна-осень").

Чемпионат 2019 вышел в Казахстане невероятно плотным. За чемпионство боролись сразу четыре команды, а Астана всю вторую половину чемпионата преследовала лидеров (которыми поочерёдно были Тобол или Кайрат) со 2-3 места. На последнем отрезке чемпионата подопечным Григорчука удалось одержать важные победы над непосредственными конкурентами с всё же взять чемпионство. Итоговый отрыв от второго места составил лишь одно очко. Для сравнения — в сезоне-2018 отрыв составил 15 очков…

А вот в еврокубках творилось что-то совершенно невообразимое – для начала Астана крайне неприятно уступила в первом же квалификационном раунде ЛЧ румынскому Клужу. Дома казахский клуб победил 1:0 и уже на 4-ой минуте гостевой встречи забил выездной гол. Однако, после, Астана умудрилась трижды пропустить – 1:3, и мечта Григорчука о группе ЛЧ, всё ещё остаётся мечтой.

В квалификации ЛЕ Астана без проблем разобралась с клубами из Андорры и Мальты, а в плей-офф подопечных Григорчука ждал куда более серьёзный соперник – борисовский БАТЭ. Вопреки тому, что беларуский клуб считался фаворитом, Астана в домашнем матче разгромила БАТЭ 3:0. Уже после ухода из Астаны Григорчук назвал этот матч самым памятным моментом во главе клуба. На выезде БАТЭ обыграл Астану 2:0, что не помешало подопечным Григорчука выйти в групповой раунд ЛЕ. Там их ожидали АЗ, Партизан и сам Манчестер Юнайтед.

В первом же туре Астана минимально уступила на Олд Траффорд, далее последовало домашнее поражение от Партизана 1:2. А вот два следующих поединка очень пошатнули положение Григорчука в клубе и возможно, стали одной из причин досрочного разрыва контракта. Астана уступила на выезде АЗ 6:0 (самое крупное поражение Астаны в еврокубках), а затем дома – 0:5. Эти поражения, плюс неуверенная игра в чемпионате подняли волну требований отставки Романа Григорчука среди болельщиков Астаны.

Далее последовала домашняя победа над МЮ – 2:1, которая сделала Романа Григорчука первым украинским тренером, обыгравшим манкунианцев.

Но в последнем туре Астана вновь разгромно уступила – на выезде Партизану 1:4, и заняла законное последнее место в группе.

Период работы Григорчука в Казахстане выдался неоднозначным. С одной стороны, результаты команды не стали хуже, а клуб остался на том же уровне, что и ранее. С другой – ожидаемого прогресса также не последовало.

Что дальше?

Судя по всему, приключения Романа Григорчука на Востоке подходят к концу. В Азербайджане украинский тренер оставил о себе прекрасную память, однако сейчас в местном чемпионате лишь один клуб соответствует амбициям Григорчука – Карабах. Но там давно и успешно работает Гурбан Гурбанов, и ничто не предвещает его ухода из клуба. В Казахстане Григорчука запомнили по неоднозначным и нестабильным результатам, да и сам тренер говорил о трудностях местного чемпионата, в частности о множестве дальних перелётов. Вряд ли сам Григорчук хотел бы оставаться там. Популярный в украинских футбольных кругах восточный маршрут – Саудовская Аравия, тоже не выглядит реальным вариантом. Григорчук не является столь звёздным и известным тренером, чтобы за счёт имени привлечь местных шейхов. Да и тренеру, который мечтает о выходе в групповой раунд ЛЧ, странно было бы сейчас ехать в Саудовскую Аравию…

В Украине самым очевидным вариантом для продолжения карьеры Григорчука, конечно же, является киевское Динамо. Пока Григорчук будет без работы, о вероятности этого назначения будут написаны терабайты текста. Вряд ли какого-то другого тренера сватали в Динамо на протяжении шести лет подряд, ведь разговоры о назначении Григорчука в киевский клуб впервые начались ещё в 2014 году, после увольнения Олега Блохина…

Кроме Динамо, на родине, Романа Григорчука могли бы заинтересовать лишь два клуба – донецкий Шахтёр и луганская Заря. Однако, в Шахтёре неплохо себя показывает Луиш Каштру, да и с чего бы дончанам менять курс на иностранных тренеров? В Заре же прекрасно себя проявляет Виктор Скрипник.

Самым вероятным развитием событий видится отъезд Романа Григорчука в Европу. Чуть более года назад ходили слухи об интересе к украинскому специалисту со стороны польского Леха. Сергей Ребров сделал отличную рекламу украинским тренерам в Венгрии. Сам Григорчук на протяжении последних сезонов несколько раз отлично выступал с командами из Греции. Приглашение из одну из этих стран, весьма вероятно. Главное, чтобы амбиции клуба соответствовали желаниям Григорчука. И верится, что уже скоро мы увидим Романа Иосифовича на тренерской скамейке перед матчем, во время исполнения гимна Лиги Чемпионов…