Украина

Главный тренер днепрян доволен усилением команды и строит планы на вторую часть сезона.

Днепр-1 этой зимой уже пополнили Алексей Хобленко, Александр Сваток, Владимир Адамюк и Андрей Цуриков.

"Здесь грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы уже подписали и которых, возможно, еще подпишем – это достаточно качественное усиление. Все они проверены украинским чемпионатом, опытные, некоторые ранее выступали за днепрян. Поэтому мы очень довольны проделанной работой", — цитирует Михайленко официальный сайт клуба.

"Будет ли команда бороться за попадание в первую шестерку? Сейчас вопрос так не стоит. Нам, в первую очередь, нужно стабилизировать игру, сделать в ней качественный прыжок. Нас ожидают непростые соперники в заключительных четырех матчах первого этапа. Среди них – два наших гранда, и в игре с ними будет очень интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны. В какую бы шестерку мы не попали, все равно есть возможность побороться за место в плей-офф, и вот такое мини-задание можно перед собой поставить".

21 января Днепр-1 отправится на сборы в Турцию, где сыграет как минимум четыре товарищеских матча.