Украина

Экс-защитник Львова может вернуться в украинскую Премьер-лигу.

В ближайшее время Днепр-1 может объявить о трансфере защитника Лукаса Тейлора, подтвердил главный тренер команды Дмитрий Михайленко.

"Информация о Тейлоре соответствует действительности. Переговоры по этому игроку уже на стадии завершения", — рассказал Михайленко официальному сайту клуба.

Тейлор выступал в Украине за ПФК Львов с июля 2018 по апрель 2019 года на правах аренды из Палмейраса. Первую часть этого сезона он провел во втором дивизионе чемпионата Португалии в Эшториле, где сыграл шесть матчей.

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