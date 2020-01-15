Дмитрий Литвин может продолжить карьеру в другом клубе УПЛ.
Дмитрий Литвин (слева) и игроки Колоса, getty images
15 января 2020, 23:16
Ковалевский Колос отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию, где начал активную подготовку ко второй части сезона.
Клуб выложил фотографию из тренировки в Турции, на которой видно, что с командой занимается защитник Зари Дмитрий Литвин.
Игрок в первой части сезона оказался не нужен Виктору Скрипнику и не провел ни одного матча во всех турнирах.
Ранее Колоса уже объявил о подписании контрактов с рядом игроков: Кирилл Петров, Андрей Богданов, Евгений Ефремов, а также аренде игрока Зари Владислава Емеца.
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