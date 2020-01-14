Ковалевцы укрепили состав целым рядом футболистов.
Руслан Костышин, фото Колос
14 января 2020, 20:17
Главный тренер Колоса Руслан Костышин подтвердил, что клуб заключил контракт с четырьмя новыми футболистами, а также арендовал хавбека Владислава Емеца у Зари.
"На данный момент подписан контракт с Богдановым, Соловейчиком, Петровым, Емцом, по нему арендное соглашение, и Ефремовым. Всего пять футболистов", — сказал Костышин в эфире Футбол News.
Ранее полузащитник Андрей Богданов уже дал первый комментарий после переезда в Колос, рассказав о причинах своего решения.
Также известно, что хавбек ковалевцев Денис Костышин был отмечен болельщиками, как лучший футболист в 2019 году.