Украина

Португальский форвард продолжит карьеру в другом месте.

Футбольный клуб Карпаты и нападающий Кристиан Понде расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщил официальный сайт львовского клуба.

Воспитанник лиссабонского Спортинга присоединился ко "львам" в сентябре 2018 года. Он сыграл 38 матчей за львовян, отметившись девятью голами.

Карпаты в нынешнем сезоне идут на последнем месте в Премьер-лиге после 18 туров. "Львы" на три очка отстают от Ворсклы и на четыре – от ПФК Львов.

Сам футбольный клуб Карпаты может как прекратить существование, так и сменить владельца.