Аргентинец подписал трехлетний контракт с клубом.
Франциско Ди ФРанко, СК Днепр-1
17 января 2020, 18:59
Очередным новичком СК Днепр-1 стал аргентинский хавбек Франциско Ди Франко, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на три сезона.
Ди Франко последних два с половиной года выступал в чемпионате Украины за Карпаты. На его счету четыре гола в 77 матчах за львовян в УПЛ и Кубке Украины.
Ранее воспитанник Боки Хуниорс выступал за мексиканскую Тласкалу и АЭЗ Закакиу (Кипр).
Также Днепр-1 объявил о подписании бразильского правого защитника Лукаса Тейлора.