Украина

Аргентинец подписал трехлетний контракт с клубом.

Очередным новичком СК Днепр-1 стал аргентинский хавбек Франциско Ди Франко, сообщил официальный сайт клуба. Контракт с игроком рассчитан на три сезона.

Ди Франко последних два с половиной года выступал в чемпионате Украины за Карпаты. На его счету четыре гола в 77 матчах за львовян в УПЛ и Кубке Украины.

Ранее воспитанник Боки Хуниорс выступал за мексиканскую Тласкалу и АЭЗ Закакиу (Кипр).

Также Днепр-1 объявил о подписании бразильского правого защитника Лукаса Тейлора.