Украина

Нападающий рассказал о своем переезде в Украину и задачах, которые стоят перед командой.

Испанский нападающий Фран Соль перебрался в Динамо зимой 2019 года из нидерландского Виллем II. Форвард неплохо начал в Киеве, однако затем травмировался и все еще не может вернуться на свой уровень.

"Переезд из Нидерландов в Украину был большим вызовом. Сначала все шло хорошо, потому что я приехал в межсезонье, и это помогло мне найти друзей в Динамо и лучше познакомиться с одноклубниками. Однако травма отдалила меня от раздевалки команды, а когда я вернулся, то был в худших кондициях, чем в начале. И это было заметно в моей игре. Обидно, но что поделаешь", — цитирует Соля официальный сайт Динамо со ссылкой на AS.

При этом, Фран нисколько не сомневается в правильности решения переехать в Украину.

"Я никогда не жалел, что выбрал Украину. Думаю, что поступил правильно. Хочу отработать свой контракт и оставить всех довольными, или чтобы какой-то клуб заплатил за меня, потому что я хорошо проявил себя в Динамо. В этих двух случаях счастливым буду и я, и мой клуб. Пока у меня не все получается, но я ни о чем не жалею и буду бороться за позитивные изменения", — добавил испанец.

Динамо идет на втором месте в чемпионате, отставая от Шахтера на 14 очков, однако это не меняет задач, которые стоят перед командой.

"Как и каждый год, наша задача — попасть в Лигу чемпионов и выиграть чемпионат, а также Кубок и, конечно, Суперкубок Украины. Мы стремимся к победам во всех турнирах. Мы — киевское Динамо, лучший клуб в истории Украины. К сожалению, последние несколько лет складываются трудно для нас, но мы планируем вернуться сильнее и работаем над этим. В этом сезоне мы далеко отпустили Шахтер, и нам очень сложно бороться за победу в чемпионате. Поэтому мы должны завоевать Кубок Украины, а в августе попасть в групповой этап Лиги чемпионов".

Сейчас Динамо работает на сборе в Анталии. Там киевляне проведут шесть контрольных поединков.