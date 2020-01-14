Украина

Стал известен список игроков Динамо, отправляющихся на сбор в Турцию.

На первый зимний сбор в Белек Алексей Михайличенко берет 29 футболистов — сообщил официальный сайт Динамо.

Вратари: Бойко, Бущан, Кучерук, Нещерет.

Защитники: Пиварич, Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко, Сирота, Попов, Вивчаренко, Забарный, Шабанов.

Полузащитники: Сидорчук, Буяльский, Цыганков, Вербич, Дуэлунд, Де Пена, Кадири, Шепелев, Шапаренко, Андриевский, Цитаишвили, Караваев.

Нападающие: Соль, Каргбо, Русин.

Во время первого сбора Динамо проведет 6 контрольных поединков:

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.