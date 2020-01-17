Украина

Полузащитник Динамо оценил игру бельгийского новичка клуба.

Один из ветеранов Динамо Виталий Буяльский верит, что новичка Ибрагима Каргбо ждет большое будущее в клубе.

"Мощный нападающий, лично мне чем-то напоминает Дьемерси Мбокани. Бежит быстро, техничный. Думаю, его ждет в Динамо будущее", — цитирует Буяльского официальный сайт клуба.

Для бельгийца это первые сборы с Динамо, и Буяльский отнюдь не ожидает от него феерической результативности.

"Нужно понимать, что на сборах матчи проводятся на фоне усталости, и не всегда удается показать в них свои лучшие качества. Он должен все показать уже 22 февраля, когда будет первая официальная игра. Тогда уже и нагрузки будут меньше, и физическая форма будет оптимальной. А во время сбора нагрузки большие, усталость накапливается, и, конечно, может не все получается".

Сейчас Динамо работает на сборе в Анталии. Там киевляне проведут шесть контрольных поединков.