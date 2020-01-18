Украина 18 января 2020, 17:45 Пеньков находится на просмотре во Львове Экс-голкипер Олимпика может присоединиться к команде Егише Меликяна. Пеньков уже играл во Львове - за Карпаты, ФК Карпаты 18 января 2020, 17:45 Вратарь Герман Пеньков находится на просмотре в ПФК Львов. Соответствующие фото клуб выложил на своей странице в Инстаграме. Посмотреть эту публикацию в Instagram "Синьо-золоті леви" нещодавно повернулися з відпустки. Команда у чудовому настрої проводить підготовку до чемпіонату поки що у Львові. #pfclviv #пфкльвів #фкльвів #фкльвов #львів #lviv #fclviv Публикация от PFC Lviv (@fclviv) 17 Янв 2020 в 1:49 PST В первой части сезона Герман выступал за Олимпик, сыграв шесть матчей. Седьмого января он покинул донецкий клуб. В случае перехода в ПФК Львов Пеньков будет конкурировать за место в основе с Богданом Сарнавским и Александром Бандурой. Люди Герман Пеньков Команды ПФК Львов Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте