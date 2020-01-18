Украина

Экс-голкипер Олимпика может присоединиться к команде Егише Меликяна.

Пеньков уже играл во Львове - за Карпаты, ФК Карпаты

Пеньков уже играл во Львове - за Карпаты, ФК Карпаты

Вратарь Герман Пеньков находится на просмотре в ПФК Львов. Соответствующие фото клуб выложил на своей странице в Инстаграме.

В первой части сезона Герман выступал за Олимпик, сыграв шесть матчей. Седьмого января он покинул донецкий клуб.

В случае перехода в ПФК Львов Пеньков будет конкурировать за место в основе с Богданом Сарнавским и Александром Бандурой.