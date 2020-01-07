Вратарь Герман Пеньков покинул Олимпик.
Герман Пеньков, фото ФК Олимпик
07 января 2020, 16:00
Олимпик и Герман Пеньков решили не продолжать сотрудничество — сообщил официальный сайт клуба.
Контракт с голкипером был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пеньков присоединился к Олимпику в июле 2019 года и провел в составе донецкой команды 4 матча.
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