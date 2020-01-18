Додо впечатлен, что интерес к нему проявляет мюнхенская Бавария.

"Бавария? Я рад, что заинтересовал один из величайших клубов мира".

"Тем не менее, на данный момент я сосредоточен на выступлениях за олимпийскую сборную Бразилии. Я не намерен обсуждать сейчас потенциальный переход", — приводит слова Додо FoxSports.

В текущем сезоне Додо провел 17 матчей за "горняков" во всех соревнованиях: на его счету два гола и два ассиста.

Ранее сообщалось, что Бавария не делала предложение по Тете.

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