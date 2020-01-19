В спарринге Олимпик сумел обыграть азербайджанский коллектив.
Сабаил - Олимпик, фото: ФК Олимпик
19 января 2020, 01:12
Олимпик готовится к весенней части сезона и провел товарищеский матч против Сабаила.
"Олимпийцы" сумели одолеть азербайджанский клуб, а один из голов в их ворота забил известный полузащитник Майкл Эссьен.
Обзор матча:
Сабаил – Олимпик 1:3
Голы: Эссьен, 68 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75.
Олимпик (первый тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб.
Олимпик (второй тайм): Чекотун – Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзде, Дегтярев, Баланюк.
Желаете у знавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.