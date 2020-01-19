Украина

В спарринге Олимпик сумел обыграть азербайджанский коллектив.

Олимпик готовится к весенней части сезона и провел товарищеский матч против Сабаила.

"Олимпийцы" сумели одолеть азербайджанский клуб, а один из голов в их ворота забил известный полузащитник Майкл Эссьен.

Обзор матча:

Сабаил – Олимпик 1:3

Голы: Эссьен, 68 – Шахаб, 27, Балашов, 30, Баланюк, 75.

Олимпик (первый тайм): Альими – Кравченко, Лукьянчук, Зотько, Снурницын, Цымбалюк, Тейшейра, Завийский, Балашов, Матар, Шахаб.

Олимпик (второй тайм): Чекотун – Ксенз, Гришко, игрок на просмотре, Пасич, Кравчук, Политыло, игрок на просмотре, Чогадзде, Дегтярев, Баланюк.

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