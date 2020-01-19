Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию товарищеского поединка с участием "желто-черных".

В воскресенье, 19 января, Александрия проведет очередной спарринг в рамках подготовки ко второй половине сезона. Соперником команды Владимира Шарана в этом матче станет болгарская Славия.

Поединок начался в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна прямая видеотрансляция поединка.

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