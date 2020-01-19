Украина

Луганчане вылетели в Анталью, где будут готовиться ко второй половине сезона.

Делегация Зари отправилась в Турцию, где команда проведет первый зимний тренировочный сбор, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Главный тренер Виктор Скрипник взял с командой 27 футболистов, включая недавних новичков Ловро Цвека и Андрейса Цыганикса.

Полностью заявка Зари выглядит следующим образом: Никита Шевченко, Никола Василь, Заури Махарадзе, Данил Хмеловский, Богдан Михайличенко, Никита Каменюка, Максим Лунев, Владислав Кабаев, Виталий Вернидуб, Артем Громов, Александр Тымчик, Евгений Чеберко, Максим Белый, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Богдан Леднев, Дмитрий Поддубный, Артем Мильченко, Даниил Алефиренко, Владимир Билоцерковец, Джоель Абу Ханна, Лазио, Дмитрий Иванисеня, Андрейс Цыганик, Ловро Цвек, Игорь Чайковский, Владлен Юрченко.

Первый сбор Зари пройдет с 19 по 30 января.

Ранее сообщалось, что Заря проведет семь спаррингов на тренировочных сборах в Турции.

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