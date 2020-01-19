Украина

Товарищеская встреча команд завершилась со счетом 2:2.

Во втором контрольном поединке на тренировочном сборе в Турции Александрия сыграла вничью с софийской Славией со счетом 2:2. Голами в составе "желто-черных" отличились Василий Грицук и Денис Безбородько.

Александрия – Славия София 2:2

Голы: Грицук 34 (пен.), Безбородько, 71 – Кирилов, 38, Тасевский, 59.

Александрия (1-й тайм): Панькив, Стецков, Пашаев, Шендрик, Бабогло, Грицук, Артем Гордиенко, Мышенко, Задерака, Шастал, Устименко.

Александрия (2-й тайм): Билык, Гордиенко, Довгий, Вантух, Бабогло, Мельник, Запорожан (Івахно 72), Протасов, Безбородько, Тейшейра, Кулиш.

Напомним, ранее Александрия одержала крупную победу над Ботевом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.