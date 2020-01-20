Украина

Предлагаем вашему вниманию трансляцию спарринга киевлян на сборах.

Динамо проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом матче станет азербайджанский Нефтчи.

Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция матча.



Ранее Динамо сыграло вничью с Легией в товарищеском матче.

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