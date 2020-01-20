Предлагаем вашему вниманию трансляцию спарринга киевлян на сборах.
Динамо - Нефтчи, фото: ФК Динамо
20 января 2020, 11:35
Динамо проведет очередной товарищеский поединок на тренировочном сборе в Турции. Соперником киевлян в этом матче станет азербайджанский Нефтчи.
Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна прямая трансляция матча.
Ранее Динамо сыграло вничью с Легией в товарищеском матче.
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