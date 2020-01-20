Украина

Защитник "горняков" вспомнил еврокубковый сезон.

Защитник Шахтера Сергей Кривцов высказал свое мнение о прошедшем групповом этапе Лиги чемпионов, а также рассказал о будущем сопернике дончан в Лиге Европы — Бенфике.

"Пока остается осадок от последнего матча в Лиге чемпионов — против Аталанты. Жаль, что не смогли выиграть и пройти дальше".

"Лига чемпионов — это тяжелый турнир. Каждый поединок необходимо проводить на пределе своих возможностей. Может, где-то не хватило везения, где-то что-то не получилось. Наверное, мы очень хотели добиться успеха в групповом раунде, были напряжены, и это волнение сказалось на игре".

"Бенфика в 1/16 Лиги Европы? Реакция нормальная. Нам достался достойный соперник. Бенфика находится на подъеме, команда играет в атакующий футбол, усилила свой состав несколькими игроками. Думаю, что наш тренерский штаб и так хорошо знаком с игрой Бенфики, но скоро изучит ее еще лучше и расскажет, как действовать против этого соперника", — сказал Кривцов официальному сайту УАФ.

Ранее стал известен список футболистов, который отправятся на первый тренировочный сбор.