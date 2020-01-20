Украина

Луиш Каштру взял в Турцию 28 игроков.

20 января Шахтер отправился на первый зимний сбор в Турцию, передает официальный сайт горняков. Команда вылетела из Киева в Анталью, откуда на автобусе делегация украинского клуба отправилась в Белек.

Португальский тренер Шахтера взял на первый сбор 28 игроков. С командой поехали вернувшиеся из аренд Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула (оба – Мариуполь), Фернандо (Спортинг Лиссабон) и Веллингтон Нем (Флуминенсе). Не увидят в спаррингах болельщики Майкона и Додо, которые сейчас находятся в расположении олимпийской сборной Бразилии.

Полный список игроков донецкого клуба выглядит таким образом:

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин.



Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Витао, Исмаили, Игорь Кирюханцев.



Полузащитники: Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Евгений Коноплянка, Сергей Болбат, Дентиньо, Михаил Мудрик, Веллингтон Нем, Маркиньос Сиприано, Фернандо.



Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Владислав Вакула.

Не полетели на сбор с командой занимающийся поисками нового клуба защитник Богдан Бутко, полузащитник Андрей Тотовицкий (причина пока неизвестна) и нападающий Андрей Борячук, который может перейти в Ризеспор.

Отметим, что на первом сборе Шахтер запланировал провести три спарринга.