Украина

Стал известен стартовый состав киевлян на второй матч на турецком сборе.

Динамо начнет спарринг с Нефтчи с Назарием Русиным, Ибрагимом Каргбо и Мохаммедом Кадири среди прочих в стартовом составе. Отметим, что последний сыграет в центре обороны.

Бущан – Караваев, Кадири, Кадар, Миколенко – Андриевский, Буяльский, Дуэлунд – Каргбо, Русин, Де Пена.

Матч начнется в 16:00. На Football.ua доступна видеотрансляция игры.

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