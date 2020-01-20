Команда из Полтавы начала подготовку ко второй половине сезона.
ФК Ворскла
20 января 2020, 17:57
Делегация Ворсклы вылетела из международного аэропорта Харькова в Стамбул, откуда переместится в Анталию, сообщает официальный сайт "бело-зеленых".
На первый учебно-тренировочный сбор в Турции Юрий Максимов взял 25 игроков. Заграницей к команде присоединится несколько потенциальных новичков, которые приедут на просмотр. Футболисты и тренерский штаб Ворсклы будет жить и тренироваться в гостинице поблизости Анталии.
Полный список футболистов на первом сборе полтавчан выглядит следующим образом:
Вратари: Ткаченко, Ризнык, Фесюн.
Защитники: Пердута, Сапай, Чеснаков, Баенко, Мартыненко, Пап-Альюн, Якубу, Мельничук.
Полузащитники: Ребенок, Скляр, Габелок, Челядин, Артур, Луизао, Кане, Белый.
Нападающие: Козыренко, Васин, Стрижак, Степанюк, Шехич, Кулач.
На первом сборе "бело-зеленым" предстоит провести четыре спарринга. 25 января против польской Лодзи, 27 января против Радник Сурдулицы (Сербия), 30 января полтавчане сыграют против Дриты из Косово, а 2 февраля — против сербского Спартака из Суботицы.
Напомним, сегодня стало известно, что в полтавский клуб вернулся Владислав Кулач.