Футболист "горняков" присоединился к приазовскому клубу.
Даниил Сагуткин, ФК Мариуполь
15 января 2020, 13:57
Защитник Шахтера Даниил Сагуткин перешел в Мариуполь, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Центрбек присоединился к приазовцам на правах аренды до конца сезона.
Сагуткин выступает в Шахтере с 2014 года. В составе молодежной команды "горняков" 23-летний игрок провел 74 поединка и забил 10 голов.
В первой половине сезона Сагуткин выступал на правах аренды в Енисее, где отыграл 2 матча.
Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал у Шахтера полузащитника Артема Дудика.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.