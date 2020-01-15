Украина

Футболист "горняков" присоединился к приазовскому клубу.

Защитник Шахтера Даниил Сагуткин перешел в Мариуполь, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Центрбек присоединился к приазовцам на правах аренды до конца сезона.

Сагуткин выступает в Шахтере с 2014 года. В составе молодежной команды "горняков" 23-летний игрок провел 74 поединка и забил 10 голов.

В первой половине сезона Сагуткин выступал на правах аренды в Енисее, где отыграл 2 матча.

Ранее сообщалось, что Мариуполь арендовал у Шахтера полузащитника Артема Дудика.

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