Украина

Защитник "оранжево-черных" Игорь Кирюханцев — о возможности зарекомендовать себя в составе Шахтера.

Игорь Кирюханцев намерен заслужить шанс остаться в первой команде.

"Очень рад, что представилась возможность провести сборы с Шахтером. Это мой родной клуб, где я вырос и много лет играл в командах Академии, и можно сказать, что вернулся домой".

"Первые впечатления от работы, от тренерского штаба только положительные: хорошие тренировки, интересные упражнения. Главное, что рядом футболисты такого класса, которые заставляют постоянно прогрессировать. Это чувствуется на каждом занятии. Хочу показать максимум. Приложу все усилия, чтобы хорошо себя проявить на сборах и заслужить шанс остаться в команде", — сказал Игорь Кирюханцев в интервью официальному сайту Шахтера.

Отметим, что на первом сборе Шахтер запланировал провести три спарринга.

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