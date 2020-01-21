Алексей продолжит свою карьеру в черниговском клубе.
Алексей Гуцуляк, Карпаты
21 января 2020, 21:47
Нападающий Алексей Гуцуляк покидает Карпаты – он переходит в черниговскую Десну, сообщил официальный сайт львовского клуба.
Гуцуляк – воспитанник "львов". Он сыграл за команду 100 матчей в Премьер-лиге и отличился 12 голами.
Алексей стал пятым только за сегодня (!) игроком, покинувшим Карпаты. До него из клуба по обоюдному согласию ушли Александр Кучер, Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.
Еще ранее этой зимой "львов" покинули Кристиан Понде, Франсиско Ди Франко и Мелвин Лоренцен.
Карпаты идут на последнем месте в УПЛ после 18 сыгранных матчей, отставая на три очка от Ворсклы и на четыре — от ПФК Львов.