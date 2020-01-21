Украина

Алексей продолжит свою карьеру в черниговском клубе.

Нападающий Алексей Гуцуляк покидает Карпаты – он переходит в черниговскую Десну, сообщил официальный сайт львовского клуба.

Гуцуляк – воспитанник "львов". Он сыграл за команду 100 матчей в Премьер-лиге и отличился 12 голами.

Алексей стал пятым только за сегодня (!) игроком, покинувшим Карпаты. До него из клуба по обоюдному согласию ушли Александр Кучер, Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.

Еще ранее этой зимой "львов" покинули Кристиан Понде, Франсиско Ди Франко и Мелвин Лоренцен.