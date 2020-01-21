Украина

Львовяне расторгли контракты с футболистами по обоюдному согласию.

Назар Вербный, Александр Кучер, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун покинули Карпаты, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Сотрудничество с игроками было прекращено по обоюдному согласию.

Александр Кучер пришел в Карпаты летом 2019 года, но из-за травмы провел лишь четыре матча. На счету Ковтуна и Вакуленко — 22 и 16 поединков в УПЛ в футболке львовян соответственно.

Вербный, который является воспитанником клуба, провел за Карпаты 49 матчей.

Напомним, что ранее львовяне расторгли контракты с Кристианом Понде и Франциско Ди Франко.

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