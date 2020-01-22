Украина

Донецкий клуб утверждает, что форвард присоединился к турецкому клубу только на полгода.

Шахтер объявил об уходе Андрея Борячука в Ризеспор спустя два дня после того, как турецкий клуб официально объявил о трансфере.

При этом в заявлении "горняков" говорится, что Андрей будет выступать за Ризеспор на правах аренды до конца нынешнего сезона. Ризеспор же не сообщал о типе сделки (аренда или выкуп трансферных прав), но утверждал, что контракт с украинцем подписан на полтора сезона.

В нынешнем сезоне Борячук сыграл в трех играх чемпионата Украины за "горняков", отметившись забитым голом в ворота Карпат.

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