Украина

Новичок Мариуполя не скрывает радости от возвращения в родную страну.

Цитирует Артема Дудика официальный сайт Мариуполя со ссылкой на телеканал "Футбол". Полузащитник рад вернуться в Украину, поэтому имеет боевой настрой.

"Очень приятно вернуться в Украину и играть в Премьер-Лиге. Настроен только на работу, победы и хорошие матчи. Я ставлю для себя всегда максимальные задания – играть постоянно в основном составе, показывать себя, развиваться, с каждым матчем становиться все лучше. Мне позвонили и предложили играть на условиях аренды год. Я согласился. Хотелось вернуться в Украину", – рассказывает 23-летний футболист.

Также Дудик сравнил уровень футбола в Украине и Беларуси: "Этот чемпионат немного слабее, чем наш, но тоже интересный. Были интересные игры, получал удовольствие от футбола, но все же дома лучше".

Напомним, Артем Дудик присоединился к Мариуполю на правах аренды из донецкого Шахтера. В 2019 году хавбек играл за белорусский Слуцк. Там футболист провел 27 матчей и забил 4 мяча.