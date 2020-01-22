Украина 22 января 2020, 16:27 Сидорчук: Адаптация к нагрузкам проходит легче Капитан Динамо рассказал о физических нагрузках и упражнениях на турецком сборе. Сергей Сидорчук, ФК Динамо Киев 22 января 2020, 16:27 Сергей Сидорчук поделился впечатлениями о ходе сбора команды в Турции официальному сайту киевлян. "Основная цель – разогнать молочную кислоту, которая осталась в мышцах после двух игр, чтобы восстановиться. Плюс были упражнения на роллах, чтобы расслабить мышцы и предотвратить травмы. Это первый день за все сборы, чтобы не было крепатуры. Чувствовал себя вполне нормально", – говорит полузащитник о собственной подготовке. "На утренней тренировке отрабатывали прессинг и выход из-под него. Затем была игра один в один на пол поля. Нынешние сборы не особо отличаются от предыдущих. Разве что в первые семь дней было очень трудно из-за большого количество беговой работы. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз. Но мы прошли его хорошо, все выдержали, и это поможет нам в будущем", – делится Сергей о проходящих сборах в Турции. Напомним, Динамо успело провести два спарринга в 2020 году. Подопечные Алексея Михайличенко сыграли вничью с польской Легией и минимально обыграли Нефтчи. Люди Сергей Сидорчук Команды Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте