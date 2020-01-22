Украина

Клуб из Луганска одержал вторую победу за день, обыграв представителя соседнего чемпионата.

Луганская Заря в контрольном поединке оказалась сильнее польской Лодзи, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стартовые 15 минут матча прошли в обычном темпе. До перерыва подопечные Виктора Скрипника перехватили инициативу, но пробить оборону соперников не смогли. Реальный шанс упустил Владислав Кабаев – хавбек ворвался в штрафную и пробил мимо с острого угла.

Реализовать преимущество луганская команда сумела после перерыва. На 61 минуте хороший удар Владислава Кочергина принес Заре лидерство. Украинский клуб имел несколько шансов увеличить разрыв в счете, но в итоге ограничился минимальной победой над соперниками из Польши.

Заря – Лодзь 1:0

Гол: Кочергин (61).

Заря: Шевченко, Тымчик, Лазио, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Юрченко, Леднев, Кочергин, Кабаев, Громов.

Лодзь: Маларж, Собочински (Богуш, 62), Волски (Дабровски, 62), Рамирез (Коррал, 62), Морос (Гимараеш, 62), Секульски (Сойка, 62), Сайдак (Ратайчук, 62), Трабка (Руис Лопес, 62), Гржесик (Пьела, 62), Пиатек (Розвандович, 62), Видмайер (Шмич, 62).

Напомним, в первом контрольном матче за день луганчане разгромили Нефтчи из Киргизии 4:0.