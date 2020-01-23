Защитник Динамо продолжит карьеру в Аргентине.
Карлос Самбрано, Getty Images
23 января 2020, 13:05
Защитник Динамо Карлос Самбрано близок к переходу в Бока Хуниорс. Об этом сообщает журналист Начо Безрук.
По информации источника, трансферная сага 30-летнего перуанца должна завершиться уже в пятницу, 24 января.
Представители клубов в ближайшее время должны провести заключительные переговоры, на которых и будут решаться последние детали по переходу Самбрано.
Напомним, что Карлос Самбрано не отправился на сбор с Динамо в Турцию. Ныне защитник тренируется со сборной Перу U-23.
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