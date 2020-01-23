Украина

Защитник Динамо продолжит карьеру в Аргентине.

Защитник Динамо Карлос Самбрано близок к переходу в Бока Хуниорс. Об этом сообщает журналист Начо Безрук.

По информации источника, трансферная сага 30-летнего перуанца должна завершиться уже в пятницу, 24 января.

Представители клубов в ближайшее время должны провести заключительные переговоры, на которых и будут решаться последние детали по переходу Самбрано.

Напомним, что Карлос Самбрано не отправился на сбор с Динамо в Турцию. Ныне защитник тренируется со сборной Перу U-23.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.