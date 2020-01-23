Украина

"Горняки" нашли еще одного соперника на первом сборе в Турции.

Донецкий Шахтер сыграет контрольный поединок против Пролетера из сербского Нови-Сада, сообщает официальный сайт "горняков".

Матч против представителя Сербии состоится 29 января. Игра начнется в 9:45 по киевскому времени. Подопечные Луиша Каштру уже встречались против Пролетера прошлым летом. Тогда украинский клуб уверенно победил со счетом 3:0.

Отметим, что ранее дончане запланировали провести три спарринга на первом сборе в Турции.