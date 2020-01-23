Украина

Опытный вратарь стал свободным агентом.

ПФК Львов и голкипер Александр Бандура расторгли контракт, сообщил клуб на своем официальном сайте.

Пресс-служба ПФК Львов отметила, что клуб пошел навстречу желанию самого игрока продолжить карьеру в другом месте, учитывая то, что он "служил верой и правдой на протяжении двух с половиной сезонов".

В нынешнем сезоне на счету Бандуры шесть матчей в Премьер-лиге, в которых он пропустил 12 мячей.

Заменить Бандуру в составе ПФК Львов может экс-вратарь Олимпика Герман Пеньков, который сейчас находится в клубе на просмотре.