Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко — о матче против Вардара.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛИЧЕНКО, ФК ДИНАМО
23 января 2020, 19:45
Алексей Михайличенко подвел итоги матча своих подопечных против Вардара в рамках товарищеского турнира Gloria Cup и прокомментировал победу со счетом 4:0.
"Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день".
О связке Вивчаренко – Пиварич на левом фланге
"Пиварич опытный футболист, который раньше играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро, считаю, он может и должен прогрессировать".
Читайте также: Динамо на сборах: выход из обороны и без опасных моментов в атаке.
Об игре Виталия Буяльского
"Мы не только от Виталия, но и от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, так что в ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи".
О позиции Кадири
"Это его две позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали".
О том, будут ли Нещерет, Вивчаренко и Забарный играть за Динамо U-19
"У нас будет разговор с их тренером Игорем Костюком на этот счет, но я думаю, что да. Матч с загребским Динамо очень важен для клуба и для команды, поэтому они будут играть 12-го февраля за юношеский состав", — приводит слова Алексей Михайличенко официальный сайт Динамо.
Ранее голкипер Руслан Нещерет заявил о желании стать первым номером в Динамо.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.