Украина

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко — о матче против Вардара.

Алексей Михайличенко подвел итоги матча своих подопечных против Вардара в рамках товарищеского турнира Gloria Cup и прокомментировал победу со счетом 4:0.

"Это была очень важная игра, как и любая на сборах, поскольку, кроме того, что мы получили физическую нагрузку, нам еще и достался хороший спарринг-партнер. Мы показали хорошее движение, добились результата, хотя он и не является на данный момент главным. Удачно завершился еще один рабочий день".

О связке Вивчаренко – Пиварич на левом фланге

"Пиварич опытный футболист, который раньше играл на этой позиции и умеет там действовать. Упомянутая вами связка сегодня сыграла достаточно хорошо, несмотря на то, что в такой комбинации ребята находились впервые. Рад за Костю, за его дебют, он сыграл надежно, быстро, считаю, он может и должен прогрессировать".

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Об игре Виталия Буяльского

"Мы не только от Виталия, но и от всей средней линии требуем выполнения большого объема работы, хорошего движения, смен позиций, так что в ничего удивительного в этом нет. Ребята забили хорошие мячи".

О позиции Кадири

"Это его две позиции, конкретно сегодня мы хотели посмотреть, как он выглядит в середине поля. Мы меняем не только связки, группы, но и хотим, чтобы все футболисты хорошо друг друга понимали и взаимодействовали".

О том, будут ли Нещерет, Вивчаренко и Забарный играть за Динамо U-19

"У нас будет разговор с их тренером Игорем Костюком на этот счет, но я думаю, что да. Матч с загребским Динамо очень важен для клуба и для команды, поэтому они будут играть 12-го февраля за юношеский состав", — приводит слова Алексей Михайличенко официальный сайт Динамо.

Ранее голкипер Руслан Нещерет заявил о желании стать первым номером в Динамо.

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