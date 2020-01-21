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Football.ua анализирует победу Динамо в матче с азербайджанским Нефтчи на сборе в Турции.

Алексей Михайличенко продублировал стартовый состав на матч с Нефтчи, который играл во втором тайме поединка с Легией. Единственное изменение — это выход Ибрагима Каргбо на правом фланге полузащиты, а Карлос Де Пена вернулся на свой привычный левый фланг.

Пять выводов после первого матча Динамо на сборах

Отметим, что начиная приблизительно с 30-й минуты Виталий Буяльский и Миккэль Дуэлунд поменялись позициями. Таким образом, датчанин концовку первой 45-минутки находился ближе к Александру Андриевскому.

Второй тайм — это выход практически все тех же исполнителей, которые начинали игру с поляками с первых минут. Здесь на месте Ильи Забарного, который играл с Легией, вышел Александр Сирота. Еще один момент — это позиция Владимира Шепелева. Если в первом матче восьмой номер Динамо находился ближе к правой бровке и выполнял функции полузащитника box-to-box, то во вчерашнем матче Шепелев играл опорного полузащитника в паре с Сергеем Сидорчуком и находился левее.

Уже после матча на вопросы клубной пресс-службы отвечал Вадим Евтушенко, который от лица тренерского штаба выразил недовольство игрой подопечных.

“Результат неплохой, мы быстро добились преимущества в два мяча, но качество нас, конечно, не устраивает. Не знаю, что игрокам сегодня мешало, но было невероятное количество потерь мяча”.

Особенно Евтушенко сделал акцент на втором тайме, сказав, что игроки Динамо допускали значительно больше потерь мяча.

“К сожалению, мы не смогли взять мяч под свой контроль, особенно во втором тайме. Были короткие атаки, большое количество потерь мяча. Были очень хорошие, перспективные контратаки, где мы то на мяч наступим, то поскользнемся, то еще что-то…”.

Динамо построило свою подготовку на первом сборе так, чтобы играть два матча кряду. Таким образом, напрашивается вывод, что и в игре с Легией, и с Нефтчи киевляне отрабатывали одни и те же элементы игры. Команда Михайличенко в этих двух матчах пыталась выходить из обороны в атаку через короткий, средний пас. Таким образом, похоже, что тренерский штаб дал установку команде доходить до финальной трети, разыгрывая треугольники на флангах или же обыгрываться “в стеночки” через центральную ось, исключив длинные вертикальные забросы на форвардов. Если Легия пыталась высоко накрывать игроков Динамо, то вот Нефтчи активно не использовал высокий блок. К тому же, азербайджанский клуб предпочел действовать вторым номером, надеясь на быстрые контратаки.

Игра первым номером и через короткий средний пас объясняет появление Андриевского именно как опорного полузащитника. Александр обладает не только неплохой культурой короткого паса, но и длинной передачей. Пока еще рано делать какие-то выводы, но решение использовать Андриевского именно на позиции единоличного опорника в схеме 4-3-3, выглядит вполне логичным. Особенно в тех играх, где Динамо предстоит действовать первым номером.

Поговорим о Владимире Шепелеве, который в матче с Нефтчи чаще располагался возле Сергея Сидорчука, а порой и опускался ближе к защитникам.

Шепелев безусловно техничей и лучше обращается с мячом, нежели Сидорчук. Вполне логично, что футболисты Динамо при зарождении атак искали пасом именно восьмого номера.

Говорить о комбинациях у чужих ворот и, как следствие, создание голевых моментов пока что не имеет никакого смысла. Но, надеемся, киевляне еще дадут повод об этом поговорить подробнее.

Помимо треугольника в центре поля стоит обратить внимание и на перемещения Виталия Миколенко и Александра Караваева. Левый защитник Динамо при атаке команды, которую чаще и качественнее начинает Тамаш Кадар, располагается достаточно высоко. В отчетном матче при высокой позиции Миколенко Карлос Де Пена смещался в полуфланг. В то время пока Виталий занимает позицию левого латераля, Александр Караваев играет ближе к середине.

На стопкадре ниже Андриевский лишь готовится разыграть стандартное положение, как Миколенко уже поднимается выше по левому флангу, а Карлос Де Пена смещается ближе к центру.

И несколько слов об Александре Сироте. Центральный защитник провел неплохой матч, выиграв несколько единоборств. Лишь в единственном эпизоде его можно действительно упрекнуть в неправильно выбранной позиции. Именно эта оплошность Сироты позволила нападающему Нефтчи на 65-й минуте выйти один на один с Бойко и пробить в штангу.

Напомним, что следующий матч Динамо в Турции сыграет 23-го января против Вардара. Начало в 16:00.

Алексей Мацкевич, Football.ua