Украина

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко рад, что у него появилась возможность проявить себя за взрослую команду.

Один из лидеров молодежного состава Шахтера Артем Бондаренко имеет возможность проявить себя и закрепиться в основной команде "горняков".

"Не ожидал, что представится возможность тренироваться с первой командой уже на этих сборах, и очень рад, что Луиш Каштру дал мне такой шанс".

"Я готов и хочу показать себя с лучшей стороны. Главное – не перегореть. Сегодня меня впервые поставили на непривычную позицию опорного полузащитника, но надо выполнять любую работу, которую требует наставник", — приводит слова Артема Бондаренко официальный сайт Шахтера.

В пятницу Шахтер вновь проведет две тренировочные сессии, а уже в субботу, 25 января, в 16:00 "горняки" сыграют первый контрольный матч с Лехом.

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