Вратарь уже дебютировал за новую команду в спарринге против Миная (1:2).
Герман Пеньков, ПФК Львов
23 января 2020, 21:58
Голкипер Герман Пеньков заключил контракт с ПФК Львов, сообщил официальный сайт клуба. Срок действия контракта не разглашается.
В первой части сезона Герман провел шесть матчей за Олимпик, а в начале января покинул донецкий клуб в статусе свободного агента.
Во Львове Пеньков стал заменой 33-летнему Александру Бандуре – клуб удовлеторил его просьбу о расторжении контракта. Герману предстоит побороться за место в основе с Богданом Сарнавским.
Пеньков принял участие в спарринге против Миная, который ПФК Львов проиграл со счетом 1:2.