Украина

Вратарь уже дебютировал за новую команду в спарринге против Миная (1:2).

Голкипер Герман Пеньков заключил контракт с ПФК Львов, сообщил официальный сайт клуба. Срок действия контракта не разглашается.

В первой части сезона Герман провел шесть матчей за Олимпик, а в начале января покинул донецкий клуб в статусе свободного агента.

Во Львове Пеньков стал заменой 33-летнему Александру Бандуре – клуб удовлеторил его просьбу о расторжении контракта. Герману предстоит побороться за место в основе с Богданом Сарнавским.

Пеньков принял участие в спарринге против Миная, который ПФК Львов проиграл со счетом 1:2.