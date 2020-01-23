Украина

Клуб из Закарпатья переиграл львовскую команду со счетом 2:1.

ПФК Львов в контрольном матче уступил Минаю с результатом 1:2, сообщает официальный сайт "сине-золотых львов". Поединок прошел на искусственном поле одной из львовских ДЮСШ.

В первой половине встречи инициативой владели хозяева. Именно "горожане" открыли счет после розыгрыша штрафного – в середине тайма отметился Ярослав Богунов. Оба тренера задействовали нескольких потенциальных новичков. До перерыва счет не поменялся, хотя обе команды успели обменяться ударами в штангу.

Минай выровнял игру во второй половине. Гости начали действовать активнее, проявив характер. Олег Маик после розыгрыша углового восстановил паритет. Казалось, что матч завершится боевой ничьей, но подопечные Василия Кобина вырвали победу. На 89 минуте опытный Владислав Микуляк завершил комбинацию точным ударом. Один из лидеров Первой лиги обыграл представителя УПЛ.

ПФК Львов – Минай 1:2

Голы: Богунов, 24 – Маик, 53, Микуляк, 89.

Напомним, осенью Минай выбил ПФК Львов на стадии 1/8 финала Кубка Украины.