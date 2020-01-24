Украина

Президент Руха Григорий Козловский — об обвинениях исполнительного директора Карпат Ростислава Ящишина.

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин считает, что интересам клуба препятствует депутат горсовета и президент Руха Григорий Козловский.

"Хочется сказать, что я был удивлен касательно этой позиции. Но учитывая, что происходит в Карпатах в последние десять лет и активно в последние три года, наверное, удивление минимальное. Такие вещи закинуть мне, человеку, который, наверное, не только на словах, но и на деле болеет за судьбу Карпат, борется, чтобы команда не умерла. Наверное, мне закинуть очень тяжело".

"Думаю, все помнят двухлетнюю давность, когда история с Гудимой могла завершиться для Карпат фатально. Я что-то тогда не видел сегодняшнего исполняющего обязанности генерального директора господина Ящишина. Где он был в то время, когда Карпаты умирали? Когда судьба была практически решена. Я что-то не помню, где был горсовет в то время или какая-то другая институция во Львове, которая могла бы повлиять, чтобы сохранить Карпаты. В конце концов, где были руководители Карпат, когда клуб умирал?".

"И сегодня получить такое обвинение от журналиста исполняющего обязанности ни то генерального директора, ни то вице-президента, ни то непонятно кого, для меня это, мягко говоря, немного странно. Более того, наверное, все забыли, что контракт, который закончился, на аренду. Вы помните, как предыдущие договора, которые Карпаты подписывали на аренду, с какими боями выходили болельщики, делали зеленые революции. В этом году это случилось как щелчок пальца".

"Те обвинения, которые есть сегодня, это полный абсурд. Высший пилотаж цинизма. Сложилась такая ситуация, что сегодня в Карпатах виноваты все – Обама, Трамп, ООН, покойный Нельсон Мандела, инопланетяне, которые пролетали над Львовом, горсовет, депутаты, в конце еще нашли Козловского. Я так понимаю, что Карпаты сегодня сошли с ума", — считает Григорий Козловский.

Ранее сообщалось, что Карпаты могут прекратить существование в этом году.

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