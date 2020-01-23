Украина

"Львы" не сумели получить в аренду землю стадиона Украина на льготных условиях.

Футбольный клуб Карпаты допускает, что 2020 год может стать последним в его истории.

"1963-2020?", — оглавлена на официальном сайте "львов" новость о том, что клубу не отдали землю стадиона Украина в долгосрочную аренду на льготных условиях.

"Что касается будущего Карпат, то судьба клуба решится уже в скором времени. Но сотни воспитанников клуба, их родители, болельщики уже знают, кого благодарить за такую "помощь", — говорится также в заявлении Карпат.

"За" передачу земли в аренду Карпатам проголосовало только 18 человек. Клуб обвиняет президента Руха Григория Козловского в саботаже голосования.

Из-за финансовых проблем Карпаты в этом месяце уже покинули восемь игроков: Кристиан Понде, Франциско Ди Франко, Алексей Гуцуляк, Роман Пидкивка, Александр Кучер, Назар Вербный, Сергей Вакуленко и Алексей Ковтун.