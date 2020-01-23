Украина

Львовский клуб утверждает, что президент Руха помешал ему получить в аренду землю под чашей стадиона Украина.

Городской совет Львова не утвердил передачу Карпатам части территории стадиона Украина в долгосрочную аренду на льготных условиях. По словам исполнительного директора "львов" Ростислава Ящишина, интересам клуба активно препятствовал депутат горсовета и президент Руха Григорий Козловский.

"Как известно, мэр Львова Андрей Садовой пригласил руководство клуба на встречу в Ратуше "на кофе", где мы довольно конструктивно пообщались о Проекте реконструкции стадиона и связанных с ним вопросов, в частности — о необходимости оформления аренды земли, что должно было дать толчок для развития клуба", — цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

"Отмечу, что хоть это и была острая дискуссия с некомфортными вопросами в обе стороны, в целом, после многолетнего непонимания друг — друга, в итоге казалось, что общее видение развития ФК Карпаты во Львове таки есть, что, в свою очередь, вселяло оптимизм накануне голосования".

"Однако "беда" пришла оттуда, откуда ее точно никто не ожидал. Очень больно об этом говорить, но можно, в частности, "поблагодарить" "известного" депутата городского совета, президента еще одного львовского футбольного клуба, который откровенно и активно агитировал депутатский корпус не поддерживать вопрос Карпат. Именно тому депутату, который недавно признавался в безграничной любви к Карпатам".

Из-за финансовых проблем Карпаты этой зимой уже покинули девять игроков, последним из которых стал вратарь Роман Пидкивка.