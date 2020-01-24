Вашему вниманию видео лучших моментов товарищеского поединка украинского клуба.
Футболисты Колоса, ФК Колос
24 января 2020, 10:38
Колос из Ковалевки провел товарищеский матч против румынской Астры из города Джурджу в рамках подготовки ко второй части сезона.
Подопечные Руслана Костышина смогли добыть победу с минимальным преимуществом в заключительные минуты поединка благодаря голу Дениса Антюха.
Смотрите видео голов и обзор матча Колос — Астра:
Колос – Астра 2:1
Голы: Богданов, 21, Антюх, 89 – Георге, 33.
Колос (1-й тайм): Волынец – Зозуля, Гавриш, Петров, Черноморец – Милько, Богданов, Ореховский, Ильин, Морозко (Волков), Лысенко.
Колос (2-й тайм): Яшков – Ефремов, Максименко, ИНП (игрок на просмотре), Парамонов – Емец, Задоя, ИНП, Смирный, Сорокин (Соловейчикс) – Бондаренко (Антюх).