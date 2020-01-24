Украина

Опытный нападающий продолжит карьеру в другом месте.

Форвард Станислав Кулиш больше не является игроком СК Днепр-1, сообщил официальный сайт клуба, также поблагодарив игрока и пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Кулиш выступал за СК Днепр-1 с лета 2018 года, перейдя из Вереса на правах свободного агента. На счету Станислава 24 гола в 42 матчах за клуб во всех турнирах. Он является вторым бомбардиром в истории днепрян после Игоря Когута.

Скорее всего, следующим клубом Кулиша станет Волынь. Ранее он играл за Сталь, Металлист, Александрию и Верес.

Днепр-1 этой зимой подписал на позицию Кулиша экс-нападающего Черноморца Алексея Хобленко, предыдущим клубом которого было Динамо-Брест.