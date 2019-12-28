Днепровский клуб объявил о подписании Алексея Хобленко.
Алексей Хобленко, scdnipro1.com.ua
28 декабря 2019, 23:42
Официальный сайт СК Днепр-1 сообщил, что украинский форвард Алексей Хобленко стал футболистом их клуба.
Соглашение игрока с новичком УПЛ рассчитано на два с половиной года.
У экс-форварда Динамо и Черноморца закончился контракт с белорусским Динамо-Брест, в составе которого он стал чемпионом страны. Сегодня клуб объявил, что игрок покидает их состав.
В составе различных молодежных сборных страны 25-летний Хобленко провел 62 поединка и забил 17 мячей.
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