Луганчане укрепили свои ряды черногорским игроком.
Михайло Перович, фото Заря
24 января 2020, 15:34
Официальный сайт Зари сообщает, что черногорский нападающий Михайло Перович стал футболистом луганской команды.
Известно, что экс-форвард Будучности прошел медосмотр в стане "черно-белых", подписав с клубом контракт на 2,5 года.
Перович выступал в составе Будучности с 2018 года, перейдя из Вождоваца. Всего в составе клуба из Подгорицы 23-летний игрок провел 52 поединка, забив 14 голов, а к Заре игрок присоединился в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что луганчан покинул японский легионер Ицуки Урата.