Украина

Луганчане укрепили свои ряды черногорским игроком.

Официальный сайт Зари сообщает, что черногорский нападающий Михайло Перович стал футболистом луганской команды.

Известно, что экс-форвард Будучности прошел медосмотр в стане "черно-белых", подписав с клубом контракт на 2,5 года.

Перович выступал в составе Будучности с 2018 года, перейдя из Вождоваца. Всего в составе клуба из Подгорицы 23-летний игрок провел 52 поединка, забив 14 голов, а к Заре игрок присоединился в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что луганчан покинул японский легионер Ицуки Урата.