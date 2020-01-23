Луганчане расторгли контракт с японским хавбеком.
Уцуки Урата, ФК Заря
23 января 2020, 10:27
Полузащитник Уцуки Урата покинул Зарю, сообщает официальный сайт украинского клуба.
Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
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Урата присоединился к Заре в марте 2019 года на правах свободного агента. Закрепиться в составе "черно-белых" 22-летнему игроку не удалось, и он не провел ни одного матча.
Ранее сообщалось, что Заря расторгла контракт с защитником Дмитрием Литвиным.
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