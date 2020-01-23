Украина

Луганчане расторгли контракт с японским хавбеком.

Полузащитник Уцуки Урата покинул Зарю, сообщает официальный сайт украинского клуба.

Стороны приняли решение расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

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Урата присоединился к Заре в марте 2019 года на правах свободного агента. Закрепиться в составе "черно-белых" 22-летнему игроку не удалось, и он не провел ни одного матча.

Ранее сообщалось, что Заря расторгла контракт с защитником Дмитрием Литвиным.

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