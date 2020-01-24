Завершился товарищеский матч между Динамо и хорватским клубом.
Динамо - Хайдук
24 января 2020, 18:58
В Турции в спарринге между собой встречались Динамо и Хайдук.
На 19-й минуте игры Шабанов в штрафной нарушил правила против Крековича, однако Бущан без особых сложностей разобрался с ударом хорватского исполнителя.
Встреча приближалась к концу, однако Хайдук сумел вырвать победу усилиями Стипе Радича.
Динамо – Хайдук 0:1
Гол: Радич, 90
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цитаишвили, Русин
Во втором тайме на поле вышли: Сирота, Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев, Соль.
Остался в запасе: Каргбо.
Предупреждения: Караваев – Франческо, Жради.
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