Украина

Завершился товарищеский матч между Динамо и хорватским клубом.

В Турции в спарринге между собой встречались Динамо и Хайдук.

На 19-й минуте игры Шабанов в штрафной нарушил правила против Крековича, однако Бущан без особых сложностей разобрался с ударом хорватского исполнителя.

Встреча приближалась к концу, однако Хайдук сумел вырвать победу усилиями Стипе Радича.

Динамо – Хайдук 0:1

Гол: Радич, 90

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, де Пена, Цитаишвили, Русин

Во втором тайме на поле вышли: Сирота, Пиварич, Кадар, Вивчаренко, Забарный, Буяльский, Дуэлунд, Кадири, Караваев, Соль.

Остался в запасе: Каргбо.

Предупреждения: Караваев – Франческо, Жради.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.